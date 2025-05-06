وشملت هجمات صباح الثلاثاء مطار بورتسودان الدولي، ومستودعات للغاز، ومنشآت في الميناء البحري، وقاعدة فلامنغو العسكرية، ومحطة الكهرباء التحويلية، إضافة إلى فنادق ومقار حكومية في وسط المدينة.

وفي حين أكدت مصادر عسكرية أن الهجمات، التي بدأت صباح الإثنين واستهدفت أكبر مستودعات النفط في البلاد، يتم تنفيذها عبر طائرات مسيّرة عالية الدقة، لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

ولم تؤكد السلطات الرسمية حتى الآن حجم الخسائر بالضبط، لكن تقارير أولية أشارت إلى أضرار بالغة وشلل كامل في الحياة داخل بورتسودان، كما رصد شهود عيان حركة خروج كبيرة من المدينة، مشيرين إلى ازدحام كبير في محطات الوقود.

ووفقا لشهود عيان، انقطع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل عن المدينة والمناطق المجاورة لها، وسط تقارير أشارت إلى صعوبات بالغة تواجهها السلطات المختصة في توفير الوقود والمحروقات لمحطة إنتاج الكهرباء الرئيسية، المحمولة على بارجة عائمة في البحر الأحمر.

وخلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، سادت حالة من الهلع بين سكان المدينة الساحلية، بعد سماع انفجارات قوية من اتجاه القاعدة العسكرية والمطار.

وبينما استمرت الحرائق في مستودعات النفط الرئيسية غربي بورتسودان، أكد وزير الطاقة والنفط في تصريحات مقتضبة حدوث "دمار كامل" في تلك المستودعات، وسط مخاوف متصاعدة من كارثة بيئية وإنسانية وشيكة.

وتزايدت المخاوف أكثر بعد ضربة جديدة استهدفت مستودعات أخرى للوقود والغاز داخل الميناء، تشير تقارير إلى احتوائها على أكثر من مليون لتر مكعب من الغاز والوقود، مما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان.

وشهدت الساعات الأخيرة توقفا كاملا لحركة النقل الجوي والطيران من مطار المدينة، الذي ظل منذ أكثر من عامين يشكل المنفذ الجوي الرئيسي للبلاد بعد خروج مطار الخرطوم عن الخدمة منذ الأسابيع الأولى للحرب في أبريل 2023.

واعلنت شركات طيران عن إلغاء رحلات مجدولة، وأوقفت حجوزاتها من وإلى المدينة حتى إشعار آخر.