وقال سموريتش في معرض رده على سؤال خلال ندوة في مستوطنة "عوفرا" في الضفة الغربية المحتلة حول رؤيته لما بعد الحرب، إن سكان غزة سيبدأون "بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة"، بعد أن يتم نقلهم إلى جنوب القطاع.

وأضاف أنه بعد 6 أشهر "لن تكون هناك حماس في غزة، نقطة على السطر. لا ككيان فاعل لا عسكري ولا مدني ولا حكومي. أعتقد أنه خلال بضعة أشهر سنكون قادرين على إعلان انتصارنا بشكل قاطع".

وفي تصريحات سابقة، أكد الوزير اليميني المتطرف أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة حتى في حال التوصل إلى اتفاق آخر بشأن الرهائن.

وقال سموتريتش للقناة الـ12 الإسرائيلية، الإثنين: "نحن سنحتل قطاع غزة أخيرا. سنتوقف عن الخوف من كلمة احتلال".

وأضاف: "نحن نسيطر أخيرا على المساعدات الإنسانية بالكامل حتى لا تتحول إلى إمدادات لحماس، نحن نفصل بين حماس والسكان ونطهر القطاع، ونعيد الرهائن ونهزم حماس".