وقال بيان للمتحدث باسم الجيش المصري إن التدريب تم بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، بحضور قائد القوات الجوية المصرية محمود فؤاد عبد الجواد، ورئيس أركان القوات الجوية الصينية والسفير الصيني بالقاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

وتضمنت فعاليات التدريب "تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية، والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة واقتدار، بالإضافة إلى التدريب على التزود بالوقود في الجو".

كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب، وفق البيان، تشكيلا جويا فوق أهرامات الجيزة، أبرز "الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارون من كلا الجانبين".

ويأتي تدريب "نسور الحضارة 2025" في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، لدعم آفاق التعاون العسكري وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والصينية.

وقالت القوات الجوية الصينية في بيان بمناسبة اختتام التدريبات، إنها تمثل "نقطة بداية جديدة ومعلما مهما في التعاون العسكري بين البلدين".

ونشر الجيش الصيني مقاطع مصورة لمقاتلاته النفاثة وطائراته الهليكوبتر والناقلات، وهي تحلق على ارتفاع شاهق فوق أراض مصرية، مشيدا بأول تدريبات جوية مشتركة مع مصر، ووصفها بأنها "إشارة إلى تعميق العلاقات العسكرية وتحول التحالفات".

وورد في التعليق الصوتي المصاحب لمقطع مصور بثته شبكة تلفزيون الصين الدولية التابعة للتلفزيون المركزي الصيني "سي سي تي في"، أن "عهدا جديدا من التعاون يحلق في سماء القاهرة".

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز"، المملوكة لصحيفة الشعب الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، إن "تدريبات نسور الحضارة 2025 أرست الأساس لمختلف أشكال التعاون المحتمل بين جيشي البلدين، في وقت تسعى به مصر إلى تحديث عتادها العسكري".