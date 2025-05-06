وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين نقلا عن وزارة الصحة في صنعاء، أن الغارات أسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 35 آخرين، من جراء استهداف مصنع إسمنت في منطقة باجل بمحافظة الحديدة.

كما أضافت القناة أن شخصا آخر قتل وأصيب 4، في الغارة التي استهدفت الميناء الرئيسي للمحافظة ذاتها.

وشنت إسرائيل هجوما عنيفا على الحديدة، في أعقاب ضربة صاروخية نفذها الحوثيون قرب مطار بن غوريون في تل أبيب.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين أن "30 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن"، في عملية جرت بتنسيق مع الولايات المتحدة.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ بالستي باتجاه إسرائيل، مؤكدة أن العملية جاءت "ردا على توسع العدوان في غزة"، ومعلنة فرض ما وصفته بـ"حظر جوي على إسرائيل".