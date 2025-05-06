وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن "ما يتردد عن احتمالات توسيع العدوان على قطاع غزة مرفوض تماما"، داعيا المجتمع الدولي إلى "التصدي لها".

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الجبل الأسود: "مصر تواصل جهودها لوقف المذابح الإسرائيلية، ولا بد من العودة لاتفاق وقف إطلاق النار ووقف الانتهاك الممنهج لتجويع الفلسطينيين".

وتابع: "مر أكثر من 60 يوم على منع إدخال المساعدات، وهذا أمر مخجل للمجتمع الدولي ولا يمكن القبول به".

واعتبر الوزير المصري أن إسرائيل "ملزمة قانونا بتوفير المأكل والمشرب للفلسطينيين، باعتبارها سلطة احتلال".

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد وافق على خطة الجيش لتوسيع عملياته، وقال مسؤول إسرائيلي إنها ستشمل "غزو قطاع غزة والسيطرة على أراضيه".

وتمنع إسرائيل إدخال أي مساعدات إلى غزة منذ أكثر من شهرين، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة في القطاع.