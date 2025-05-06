وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، إن "قصف العدوان الأميركي الإسرائيلي على مصنع أسمنت باجل أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 42 آخرين"، مشيرة إلى أن الحصيلة غير نهائية.

ومن جهة أخرى، شن الجيش الأميركي غارة على منطقة السواد بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء، مساء الإثنين.

القصف على ميناء الحديدة

وفي سياق متصل، أفاد أحد العاملين في إدارة الأرصفة بميناء الحديدة، لوكالة الأنباء الألمانية، أن القصف الذي استهدف الميناء تسبب في "تضرر أربعة أرصفة بشكل جزئي، بينما تضرر رصيف خامس بشكل كلي"، مؤكدا عدم تسجيل وفيات، باستثناء بعض الإصابات الطفيفة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين أن "30 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن"، في عملية جرت بتنسيق مع القوات الأميركية، وجاءت ردا على استهداف جماعة الحوثي لمطار بن غوريون الدولي بصاروخ باليستي، يوم الأحد.

وكانت جماعة الحوثي، قد أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل، مؤكدة أن العملية جاءت "ردا على توسع العدوان في غزة"، ومعلنة فرض ما وصفته بـ"حظر جوي على إسرائيل".