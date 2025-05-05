وأضاف ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض: "سنساعد أهالي غزة في الحصول على بعض الطعام. الناس يتضورون جوعاً، وسنساعدهم في الحصول على بعض الطعام".

وفي وقت سابق من الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم الجديد على غزة سيكون بمثابة عملية عسكرية مكثفة بهدف هزيمة حركة حماس.

وأضاف نتنياهو في مقطع مصور نُشر على منصة إكس: «سيتم نقل السكان حفاظاً على سلامتهم". وذكر أن الجنود الإسرائيليين لن يدخلوا غزة، ويشنوا غارات ثم ينسحبوا". وتابع: "النية هي عكس ذلك".

على الجهة الأخرى، أعلنت مصادر طبية في غزة، الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بين الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 57.

وأوضحت المصادر أن أطفال القطاع "أصبحوا بلا مأوى، ويعيشون أوضاعا كارثية في أماكن النزوح".

وجددت المصادر "النداء العاجل لأحرار العالم، بأن إنقاذ أطفال غزة ليس خيارا بل واجب إنساني".

وأوقفت إسرائيل في أوائل مارس الماضي دخول المساعدات بكافة أنواعها إلى قطاع غزة، قبل أيام من استئناف الحرب.

وأدى ذلك إلى انزلاق القطاع، الذي يزيد عدد سكانه على مليوني نسمة، إلى ما يعتقد أنها أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن نحو مليون و950 ألف مليون فلسطيني من أصل 2.2 مليون، يعاني مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي.