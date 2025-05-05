وجاء في البيان: "جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية لنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة ومحيطه في اليمن على بعد نحو 2000 كيلومتر عن اسرائيل".

وأفاد بانه "استهدف بنى تحتية إرهابية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في منطقة الساحل اليمني".

جاءت الغارات، وفق البيان "ردًّا على الهجمات المتكررة لنظام الحوثي الإرهابي نحو دولة إسرائيل والتي شملت إطلاق صواريخ أرض-أرض ومسيرات نحو الأراضي الاسرائيلية ومواطنيها".

واعتبر الجيش الإسرائيلي "البنى الارهابية التي تمت مهاجمتها في ميناء الحديدة مصدر دخل مركزي لصالح نظام الحوثي الارهابي حيث يستخدم ميناء الحديدة لصالح نقل وسائل قتالية ايرانية وعتاد عسكري وحاجات عسكرية إضافية".

وأضاف البيان" كما تمت مهاجمة مصنع أسمنت باجل شرق الحديدة والذي يستخدم كمنشاة اقتصادية مهمة لنظام الحوثي الارهابي والذي يستخدم لبناء الانفاق والبنى التحتية العسكرية التابعة لنظام الحوثي حيث يشكل استهداف المصنع بمثابة ضربة لاقتصاد النظام وتسلحه العسكري".

وتابع: "يعمل نظام الحوثي الإرهابي على مدار السنة والنصف الأخيرة بتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها وزعزعة النظام الاقليمي وتشويش حرية الملاحة العالمية".

واختتم بالقول "جيش الدفاع مصمم على مواصلة العمل بقوة ضد كل تهديد لمواطني وسكان اسرائيل وفي كل مسافة تتطلب ذلك".