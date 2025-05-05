قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، إن الهجوم الجديد على غزة سيكون بمثابة عملية عسكرية مكثفة بهدف هزيمة حركة حماس، لكنه لم يحدد مساحة الأراضي التي ستُسيطر عليها إسرائيل في القطاع.
وأضاف نتنياهو في مقطع مصور نُشر على منصة إكس "سيتم نقل السكان حفاظا على سلامتهم".
وذكر أن الجنود الإسرائيليين لن يدخلوا غزة ويشنوا غارات ثم ينسحبوا. وتابع "النية هي عكس ذلك".
وفي وقت سابق من الاثنين، أوردت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) نقلا عن مصادر مطلعة بأن مجلس الوزراء الأمني الذي يرأسه نتنياهو صادق على توسيع تدريجي للهجوم على حماس في قطاع غزة تشمل "السيطرة" على القطاع وتعزز فكرة الهجرة الطوعية للسكان.