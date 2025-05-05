وأضاف نتنياهو في مقطع مصور نُشر على منصة إكس "سيتم نقل السكان حفاظا على سلامتهم".

وذكر أن الجنود الإسرائيليين لن يدخلوا غزة ويشنوا غارات ثم ينسحبوا. وتابع "النية هي عكس ذلك".

وفي وقت سابق من الاثنين، أوردت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) نقلا عن مصادر مطلعة بأن مجلس الوزراء الأمني الذي يرأسه نتنياهو صادق على توسيع تدريجي للهجوم على حماس في قطاع غزة تشمل "السيطرة" على القطاع وتعزز فكرة الهجرة الطوعية للسكان.