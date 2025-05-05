وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني: "في إطار مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، معملا لتصنيع حبوب الكبتاغون في منطقة حرف السماقة–الهرمل، على الحدود مع سوريا".

وأوضح الجيش: "عملت القوة على تفكيك المعمل وضبطت كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، إلى جانب مواد أولية تستخدم في تصنيعها".

وأضاف البيان أنه "تم تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة، وبوشر التحقيق في القضية".

وتواصل قوات الأمن في لبنان جهودها لمكافحة المخدرات، عبر تعقب معامل التصنيع وملاحقة شبكات التهريب، لا سيما على الحدود مع سوريا.