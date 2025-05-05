وأوضحت المصادر أن أطفال القطاع "أصبحوا بلا مأوى، ويعيشون أوضاعا كارثية في أماكن النزوح".

وجددت المصادر "النداء العاجل لأحرار العالم، بأن إنقاذ أطفال غزة ليس خيارا بل واجب إنساني".

وأوقفت إسرائيل في أوائل مارس الماضي دخول المساعدات بكافة أنواعها إلى قطاع غزة، قبل أيام من استئناف الحرب.

وأدى ذلك إلى انزلاق القطاع، الذي يزيد عدد سكانه على مليوني نسمة، إلى ما يعتقد أنها أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.