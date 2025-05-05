ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن المسؤول، قوله إن "الهجوم الموسع على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على كامل القطاع".

وتشمل الخطة المصادق عليها "احتلال قطاع غزة، وإبعاد السكان إلى الجنوب، بهدف شن ضربات شديدة ضد حماس وهزيمتها"، وفق تصريحات المسؤول.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "هذه الخطة ستحقق أهداف الحرب المتمثلة في إعادة الرهائن وهزيمة حماس"، وأنها "تنتقل من السيطرة على المناطق إلى احتلالها".

وشدد نتنياهو، وفق المسؤول، أن إسرائيل تعمل على إنجاح رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين كم القطاع.

كما قال إن "محادثات جارية مع عدد من الدول لاستقبال سكان غزة".

وأضاف المصدر أن هناك تفكيرا بتوزيع المساعدات الإنسانية "في حال تطلبت الحاجة مع ضمان ألا تسيطر حماس عليها"، مؤكدا أنه "حتى الآن يوجد ما يكفي من المساعدات داخل غزة".

وكانت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان)، ذكرت الإثنين أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على قطاع غزة.