وأضاف مراسلنا أن محافظ السويداء مصطفى البكور، سلم السيطرة الأمنية على قرية صورة الكبرى لعناصر من شرطة السويداء حسب الاتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كان مراسلنا قد أفاد باستعداد البكور للعودة إلى السويداء، ومزاولة مهامه من مكتبه في مقر المحافظة بعد التوافق الذي حصل مع وجهاء الطائفة الدرزية والذي يقضي بوقف الأعمال القتالية.

وأصدرت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، السبت، بيانا فندت فيه بنود الاتفاق الأخيرة التي تم التوافق عليها لضبط الوضع في محافظة السويداء.

وأكدت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية على صفحتها في "فيسبوك" على مخرجات الاجتماع الذي عُقد الخميس، بحضور شيوخ العقل الثلاثة حكمت الهجري، يوسف جربوع، حمود الحناوي، بالإضافة إلى أعيان من المحافظة، وممثلين عن الفصائل العسكرية.

وتم التأكيد على البنود التالية: