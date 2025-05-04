وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشر عبر تطبيق "تلغرام": "لقد تحركنا ضدهم في الماضي وسنواصل التحرك في المستقبل. إنها ليست ضربة لمرة واحدة - ولكن سيكون هناك المزيد من الانفجارات".

وبدروه هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالرد "بسبعة أضعاف" على سقوط "الصاروخ الحوثي" في محيط مطار بن غوريون. وقال وزير الدفاع في بيان مقتضب "من يضربنا سيتم ضربه بسبعة أضعاف".

من جانبه، دعا زعيم حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل، بيني غانتس، إلى رد فعل عنيف في طهران ردا على سقوط الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط مقذوف في وسط إسرائيل بعد عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأعلنت سلطة المطارات في إسرائيل لاحقا، استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير.

وأصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة جرّاء سقوط الصاروخ، وفقما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، بينما أكدت خدمة إنقاذ"نجمة داوود الحمراء" إصابة 8 أشخاص.