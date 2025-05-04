وذكرت القوات الإسرائيلية أنها أجرت العديد من المحاولات لإسقاط الصاروخ الذي سقط في النهاية داخل محيط مطار بن غوريون.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت نظام "ثاد" في إسرائيل العام الماضي وسط التوترات مع إيران.

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية"، الأحد، عن مصادر أمنية إسرائيلية أن إسرائيل تدرس شنّ هجوم في اليمن ردا على الهجوم الصاروخي على تل أبيب.

وأضاف مراسلنا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اتصالات هاتفية عاجلة بشأن إطلاق الصاروخ الحوثي على مطار بن غوريون، اليوم الأحد.

وأشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى أنه "لا قيود علينا بعد إطلاق الصاروخ الحوثي".

وذكر مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو سيعقد اجتماعا هاتفيا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين عسكريين آخرين، الساعة الثالثة عصرا، لبحث ردود محتملة، بما في ذلك توجيه ضربة إسرائيلية مباشرة لأصول الحوثيين في اليمن، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي الساعة السابعة مساء، سيعقد نتنياهو اجتماعا حضوريا لمجلس الوزراء الأمني لبحث توسيع الحملة العسكرية في غزة، والقتال في سوريا، والهجوم الحوثي، وقضايا أخرى.

وأعلنت سلطة المطارات في إسرائيل الأحد استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن بالقرب منه.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، بالرد "بسبعة أضعاف" على سقوط الصاروخ في محيط مطار بن غوريون.