أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، الأحد، أن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا استهدف مطار بن غوريون في إسرائيل، مؤكدا أن الصاروخ "أصاب هدفه بنجاح".
وقالت الجماعة، في بيان، إن "المنظومات الدفاعية الأميركية والإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ".
وتابع البيان الحوثي: "نجدد تحذيرنا لجميع شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن غوريون كونه أصبح غير آمن لحركة الملاحة".
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط مقذوف في وسط إسرائيل بعد عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
وأعلنت سلطة المطارات في إسرائيل لاحقا، استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير.
وأصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة جرّاء سقوط الصاروخ، وفقما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، بينما أكدت خدمة إنقاذ"نجمة داوود الحمراء" إصابة ثمانية أشخاص.
تهديدات إسرائيلية
تعليقا على "الصاروخ الحوثي" هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالرد "بسبعة أضعاف".
وقال وزير الدفاع في بيان مقتضب "من يضربنا سيتم ضربه بسبعة أضعاف".
من جانبه، دعا زعيم حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل، بيني غانتس، إلى رد فعل عنيف في طهران ردا على سقوط الصاروخ الذي أطلق من اليمن.
وكتب غانتس في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، الأحد: "هذه ليست اليمن، هذه إيران، إيران هي من تطلق الصواريخ الباليستية على دولة إسرائيل، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها. على الحكومة الإسرائيلية أن تستيقظ، إن إطلاق الصواريخ على دولة إسرائيل يجب أن يؤدي إلى رد فعل عنيف في طهران".