وأفاد الجيش الإسرائيلي أيضا بدويّ صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ سقط في منطقة مطار بن غوريون.

وبثت القناة 13 الإسرائيلية مشاهد فيديو تظهر سحب دخان كثيف تتصاعد في منطقة المطار.

ووفق القناة، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب والعديد من المستوطنات في وسط إسرائيل، بعد إطلاق الصاروخ.

وذكرت "فرانس برس" أنه تم استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير جراء إطلاق الصاروخ.

وكانت جماعة الحوثي، قد أعلنت الجمعة، أنها شنت هجوما جديدا على إسرائيل، التي أكدت اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.