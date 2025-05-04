وذكر مسؤولان إسرائيليان لـ"أكسيوس" أن هيغسيث سيصل إلى إسرائيل في 12 مايو، حيث سيلتقي بنظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبعد إسرائيل، سيسافر هيغسيث إلى المملكة العربية السعودية للانضمام إلى جولة ترامب.

ورفض مسؤول في البنتاغون التعليق على خطط سفر هيغسيث.

وأوضح "أكسيوس" أن هذه ستكون أول زيارة لهيغسيث إلى إسرائيل منذ توليه منصبه.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه الحكومتان الأميركية والإسرائيلية انقساما حول إمكانية توجيه ضربات عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، ومع استمرار الحرب في غزة والحملة العسكرية الأميركية على الحوثيين في اليمن.

ومن المنتظر أن يقوم الرئيس الأميركي بجولة شرق أوسطية تشمل السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 مايو، حسبما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت.

وستكون هذه ثاني رحلة دولية يجريها ترامب منذ تنصيبه في 20 يناير، بعد زيارته الفاتيكان لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس.