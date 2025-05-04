وأكد الشرع، خلال اللقاء ذاته، على الدور المحوري للمؤسسات الدينية في تعزيز الوحدة المجتمعية وضرورة مواكبة الخطاب الديني للتحديات المعاصرة.

كما دعا إلى ترسيخ قيم التسامح والانتماء الوطني.

ويأتي هذا اللقاء تزامنا مع العديد من أحداث العنف التي وقعت مؤخرا، والتي تأخذ أبعادا طائفية في عدد من المناطق السورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري استعرض، خلال اللقاء، خطط الوزارة وجهودها في إعداد الأئمة وتطوير مناهج الخطاب الديني.