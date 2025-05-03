وقال قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة: "تم الإفراج عن طلال ناجي وهو في منزله وبصحة جيدة".

وأوضح مسؤول ثان في التنظيم أن ناجي بقي موقوفا 10 ساعات، وأن إطلاقه أتى عقب "وساطات محلية ودولية".

وشدد المصدر ذاته على أن أسباب التوقيف لم تتضح بعد.

ويأتى توقيف ناجي بعد أقل من 3 أسابيع من إعلان سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أن السلطات السورية اعتقلت اثنين من قادتها في دمشق وهما المسؤول في حركة الجهاد الفلسطينية، خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية أبو علي ياسر.

وأكدت المصادر حينها أن اعتقال خالد جاء بعد أقل من 48 ساعة من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق، ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقالت وسائل إعلام سورية إن خالد وياسر وجهت لهما تهمة "التخابر مع إيران".