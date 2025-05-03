وكان بريك وزيرا للمالية في الحكومة السابقة.

يذكر أن أحمد عوض بن مبارك رئيس وزراء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد أعلن في وقت سابق استقالته من المنصب.

وذكر في بيان أنه واجه "الكثير من الصعاب والتحديات لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".

وقالت 6 مصادر حكومية لرويترز إن استقالته تأتي في أعقاب صراع مع رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الصلاحيات المخولة له بعد رفض العليمي طلب مبارك إقالة 12 وزيرا في الحكومة.

وعُين مبارك رئيسا للوزراء في فبراير 2024 بعد شغله منصب وزير الخارجية.

وبرز اسمه عام 2015 عندما خطفته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في أثناء عمله رئيسا لمكتب الرئاسة خلال صراع الحوثيين مع الرئيس عبد ربه منصور هادي آنذاك.

واستولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2014 وأطاحوا بالحكومة المعترف بها، مما أجبرها على الانتقال إلى مدينة عدن الساحلية جنوب البلاد.

ويسيطر الحوثيون الآن على معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الرئيسية الكثيفة بالسكان في الشمال والغرب.