ووفقا للموقع، فإن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى وجود نحو 150 عنصرا من حركة حماس لا يزالون يتحصنون في أنفاق تحت الأرض بمنطقة رفح، بينهم عدد من كبار القادة الميدانيين.

في السياق ذاته، أفاد "والا" بأن المستوى السياسي الإسرائيلي توصل إلى اتفاق مع الجيش بشأن خطوات جديدة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، تشمل نقل وحدات من القوات النظامية إلى داخل القطاع، وتجنيد نحو 60 ألفا من جنود الاحتياط، إلى جانب توسيع نطاق السيطرة على الأراضي.

وأشار الموقع إلى أن وتيرة تدمير المباني في قطاع غزة شهدت تسارعا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع إدخال معدات هندسية ثقيلة إلى المنطقة.

وشنت إسرائيل حربا واسعة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، عقب هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل، أسفر بحسب السلطات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1200 شخص وأسر عدد من الرهائن.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بحسب بيانات وزارة الصحة المحلية.