وذكرت الجماعة في وسائل إعلام تابعة لها أن " العدوان الأميركي استهدف جزيرة كمران في محافظة الحديدة بغارتين، مع شن غارة على مديرية الصليف بالمحافظة".

وأضافت أن "6 غارات أمريكية استهدفت مديرية مدغل في محافظة مأرب".

وبعد عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية في يناير، كثفت الولايات المتحدة حملتها ضد الحوثيين، مع ضربات شبه يومية منذ أكثر من شهر.

وفي الشهر الماضي أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها "استهدفت منذ 15 مارس أكثر من ألف موقع، مودية بمقاتلين وقياديين حوثيين ومضعفة قدراتهم".