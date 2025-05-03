ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الفيديو وأرفقه بمنشور كتب فيه: "هاجم جيش الدفاع الليلة الماضية من خلال 12 طائرة حربية على عشرات من البنى التحتية والوسائل القتالية في أنحاء سوريا ومن بينها مدافع ضد طائرات ومنصة صواريخ أرض-جو".

وتابع: "سيواصل جيش الدفاع العمل ليتمتع بحرية العمل الجوي وذلك بهدف تحقيق مهامه ولازالة كل تهديد في المنطقة".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت في وقت سابق الجمعة إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستهداف مواقع إضافية داخل سوريا، تشمل أهدافا عسكرية وأخرى تابعة للنظام.

وأضافت أن الضربات المحتملة تهدف إلى توجيه رسالة للنظام السوري الجديد بعدم تنفيذ أعمال انتقامية ضد السكان الدروز.

وشنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بعد تحذير السلطات السورية من عدم التقدم نحو قرى يسكنها أفراد من طائفة الدروز في جنوبي سوريا.