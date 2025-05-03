وقالت الوكالة إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة خرطوم في قضاء صيدا في جنوب لبنان، كما شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي مركبا وطلوسة الجنوبيتين.

وألقت القوات الإسرائيلية قنبلة صوتية على المكان المستهدف نفسه بين بلدتي مركبا وطلوسة.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي. وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.