وظهر الرهينة داخل نفق وعلى رأسه وإحدى عينيه ضمادات عليها آثار دماء، وكذلك كانت إحدى ذراعيه مربوطة، وعرَّف نفسه بأنه الأسير رقم 24.

وقال المحتجز الإسرائيلي إنه تعرّض للقصف بعد عودة العمليات العسكرية في قطاع غزة منتصف مارس ونجا، وعلى أثر ذلك احتُجز في نفق، والذي بدوره تعرّض للقصف أيضاً ونجا من الموت للمرة الثانية.

ولا يزال 58 رهينة محتجزين في غزة، من أصل 251 خُطفوا خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قضوا.