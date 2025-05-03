ولم تصدر حتى اللحظة، بيانات رسمية صادرة عن الجبهة الشعبية أو الدولة السورية، بشأن الأمر.

وفي خطوة مماثلة، كانت قوات الأمن السورية قد اعتقلت قبل أسابيع، المسؤول في حركة الجهاد الفلسطينية، خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية أبو علي ياسر، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية في دمشق.

وأكدت المصادر حينها أن اعتقال خالد جاء بعد أقل من 48 ساعة من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق، ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقالت وسائل إعلام سورية إن خالد وياسر وجهت لهما تهمة "التخابر مع إيران".