جاء ذلك خلال لقاء أجراه الشيخ أبي المنى مع عدد من السفراء العرب وتركيا في دار طائفة الموحدين الدروز في العاصمة اللبنانية، بهدف شرح الموقف من الأحداث في سوريا، وتطوراتها وانعكاساتها على لبنان.

وشدد أبي المنى على "ضرورة تفادي التصعيد والانجرار إلى النزاع"، داعيا الدروز في سوريا إلى "الاحتكام للعقل والتعاون مع باقي السوريين ومع الحكومة السورية".

ووصف الشيخ أبي المنى الحكومة السورية الجديدة بأنها "تخوض تجربة استعادة الدولة وبناء المؤسسات"، مشيرا إلى أهمية "إعطاء الإدارة الجديدة فرصة لبناء الثقة في المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة".

وموجها خطابه للدروز في سوريا، قال الشيخ أبي المنى "فلنفسح المجال أمام هذه الإدارة الجديدة، كي تثبت جدارتها وتطمئن ناسها، وتزرع الثقة في مجتمعها أولا، وتعالج أمور الناس، الذين يحق لهم أن يطمئنوا أولا، فيمدوا يد العون والتعاون، لبناء سوريا الجديدة على أسس ديمقراطية من العدالة والمساواة"، حسبما نقل موقع "تلفزيون سوريا".

وأعلنت محافظة السويداء، الجمعة، بدء تفعيل جهاز الأمن العام بالمحافظة وانتشار العناصر لحفظ الأمن واستقرار المنطفة.

وكانت قوات الأمن العام قد وصلت، الخميس، إلى الحدود الإدراية بين محافظتي السويداء ودرعا، عقب توصل وجهاء ومرجعيات من الطائفة الدرزية لاتفاق مع ممثلين عن الحكومة في دمشق.

وأصدر شيوخ عقل ووجهاء من طائفة الموحدين الدروز بيانا "يرفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال" عن الدولة السورية، ويؤكد تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في المحافظة، على أن يكون عناصرهما من أبناء المحافظة.