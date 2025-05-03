أشادت إسرائيل بالعمليات العسكرية التي تشنتها الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثي في اليمن، ووصفتها بأنها كافية للرد على الهجمات التي استهدفتها في الفترة الأخيرة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين، إن السبب الرئيسي وراء عدم تنفيذ إسرائيل لهجمات مضادة ضد الحوثيين يعود إلى "كفاءة العمليات الأميركية".
وأكدت المصادر أن القوات الأميركية تستهدف بدقة مجمعات القيادة، ومستودعات الأسلحة، ومرافق تصنيعها، إلى جانب مواقع تابعة لعناصر الجماعة.
وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة بأن عام 2025 سيخصص للتركيز على العمليات القتالية في قطاع غزة، في إشارة إلى إعادة ترتيب أولويات الجيش ضمن الاستراتيجية الأمنية الحالية.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023، يطلق الحوثيون في اليمن، صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل بشكل منتظم.
كما يشنّ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في ما يعتبرونه "دعما" للفلسطينيين في قطاع غزة.
وردّا على هذه الهجمات تشنّ الولايات المتحدة، بالاشتراك أحيانا مع بريطانيا، غارات ضد مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن.
وبعد عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية في يناير، كثفت الولايات المتحدة حملتها ضد الحوثيين، مع ضربات شبه يومية منذ أكثر من شهر.
وفي الشهر الماضي أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها "استهدفت منذ 15 مارس أكثر من ألف موقع، مودية بمقاتلين وقياديين حوثيين ومضعفة قدراتهم".