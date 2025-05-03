وقال الدفاع المدني إن طواقم الدفاع المدني ومتطوعين انتشلوا أيضا جثامين عشرة أشخاص بعضها ممزقة وأشلاء، جراء قصف إسرائيلي لمنزل الليلة الماضية في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وأضاف أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن ليل الجمعة السبت عدة غارات جوية "عنيفة ودموية"، في مناطق مختلفة في القطاع.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية ، اليوم السبت، وفاة طفلة بسبب المجاعة والجفاف في مدينة غزة، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في القطاع إلى نحو 54.

وأفادت مصادر إسرائيلية، مساء الجمعة، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني وافق على خطط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

واستأنفت إسرائيل هجومها العسكري على قطاع غزة في 18 مارس بعد أن انهارت هدنة هشة استمرت لشهرين.

وتشن إسرائيل حربا هي الأعنف على حماس في قطاع غزة ردا على هجوم الحركة غير المسبوق على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.