وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الجيش اللبناني نجح في السيطرة على مواقع عسكرية كانت تابعة للجبهة الشعبية داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا ضرورة نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات.

وفي هذا السياق، أكد إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، في مداخلة مع برنامج "ستوديو وان" على "سكاي نيوز عربية"، أن "حماس ستكون جزءا من الاستقرار لا من التوتر"، مشددا على أن الحركة "لن تتقدم ولا تتأخر عن الدولة اللبنانية، وستلتزم بما يتم التوافق عليه مع الجهات الرسمية".

تأكيدات لبنانية وتحفظ فلسطيني

الرسالة اللبنانية التي وُصفت بـ"الحازمة"، لم تقتصر على البيانات الرسمية، بل جاءت ضمن حوار مباشر أجراه الرئيس اللبناني مع "سكاي نيوز عربية"، وطالب فيه بنزع سلاح جميع الفصائل الفلسطينية، في وقت يتعزز فيه الحديث عن مرحلة جديدة عنوانها "بسط سيادة الدولة" في ظل الرعاية الدولية والشرعية الجديدة المنبثقة عن انتخاب رئيس للجمهورية.

ورفض المدهون وصف المخيمات الفلسطينية بـ"القنبلة الموقوتة"، معتبرا أن "الشعب الفلسطيني ضيف مكرّم في لبنان"، ومؤكدا أن أي تجاوزات "تعالج بالحوار والتفاهمات، وليس بالمواجهة".

رسائل داخلية أم خارجية؟

وحول توقيت التشديد اللبناني، قال المدهون إن حماس تتفهم موقف الدولة اللبنانية، لكنها ترى أن "الرسالة قد تحمل أبعادا تتجاوز الساحة الداخلية، وربما موجهة إلى أطراف إقليمية أو دولية".

كما نفى المدهون أي تدخل خارجي في القرار اللبناني، لكنه حذر مما وصفه بمحاولات إسرائيلية لـ"زج الفلسطينيين في صراعات داخلية عبر العبث الإعلامي والميداني".

العلاقة مع حزب الله والدولة الجديدة

في سؤال حول إمكانية استمرار التنسيق بين حماس وحزب الله في ظل المتغيرات السياسية بلبنان، أكد المدهون أن "حماس ترى في استقرار لبنان قوة لها ولشعبها"، مشددا على أن الحركة "لن تكون خارج الإجماع اللبناني"، مضيفا: "نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار، ولا نتحرك خارج التفاهمات".

دعوة لتحسين أوضاع الفلسطينيين

في ختام حديثه، دعا المدهون الدولة اللبنانية إلى "مراعاة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية"، معتبرا أن هذه اللحظة تمثل "فرصة لفتح ملفات عالقة وتعزيز العلاقة بين الطرفين".