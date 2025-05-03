وذكر بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي أن اعتراض الصاروخ جاء عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق في إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة أنه اعترض خلال 12 ساعة صاروخين أطلقا من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتبنّى الحوثيون الهجوم.

وسمع دوي انفجار فوق القدس فيما أعلن الجيش اعتراض المقذوف الثاني.

وجاء في بيان للجيش بشأن الهجوم الثاني أنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه أراض إسرائيلية. تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد".

ولاحقا أعلن الجيش أنه "اعترض بنجاح" الصاروخ.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بتفعيل "صفارات التحذير من صواريخ" في المناطق الشمالية والساحلية، وبأنها بصدد رصد أي أضرار.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023، يطلق الحوثيون في اليمن، صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل بشكل منتظم.

كما يشنّ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في ما يعتبرونه "دعما" للفلسطينيين في قطاع غزة.

وردّا على هذه الهجمات تشنّ الولايات المتحدة، بالاشتراك أحيانا مع بريطانيا، غارات ضد مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن.

وبعد عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية في يناير، كثفت الولايات المتحدة حملتها ضد الحوثيين، مع ضربات شبه يومية منذ أكثر من شهر.

وفي الشهر الماضي أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها "استهدفت منذ 15 مارس أكثر من ألف موقع، مودية بمقاتلين وقياديين حوثيين ومضعفة قدراتهم".