وأفادت وسائل إعلام سورية بتحليق مكثف لعدة طائرات حربية إسرائيلية دخلت من الأجواء اللبنانية باتجاه وسط سوريا، بالتوازي مع تحليق طيران حربي تركي فوق الحدود السورية - التركية بريفي إدلب وحلب.

وقال مراسلنا إن طائرات إسرائيلية اخترقت أجواء حماة وحمص واللاذقية واستهدفت محيط قرية شطحة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت في وقت سابق الجمعة إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستهداف مواقع إضافية داخل سوريا، تشمل أهدافا عسكرية وأخرى تابعة للنظام.

وأضافت أن الضربات المحتملة تهدف إلى توجيه رسالة للنظام السوري الجديد بعدم تنفيذ أعمال انتقامية ضد السكان الدروز.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأهداف تمّت المصادقة عليها من قبل رئيس الحكومة ووزير الدفاع.

وشنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بعد تحذير السلطات السورية من عدم التقدم نحو قرى يسكنها أفراد من طائفة الدروز في جنوبي سوريا.