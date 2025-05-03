وذكر مراسلنا أن انفجارا قويا سمع في العاصمة دمشق، في الوقت الذي قال فيه مصدر لـ"سكاي نيوز عربية" إن غارة إسرائيلية ضربت أهدافا في منطقة حرستا بريف دمشق، مما خلف مقتل مدني واحد.

كما ذكرت وكالة الأنباء السورية، مساء الجمعة، أن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارة محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، مخلفا 4 إصابات.

وأضافت أن غارة للطيران الإسرائيلي استهدفت محيط بلدة موثبين في ريف درعا الشمالي.

وكشفت وكالة فرنس برس أيضا أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت، مساء الجمعة، محيط العاصمة دمشق وغرب سوريا.

وأفادت وسائل إعلام سورية بتحليق مكثف لعدة طائرات حربية إسرائيلية دخلت من الأجواء اللبنانية باتجاه وسط سوريا، بالتوازي مع تحليق طيران حربي تركي فوق الحدود السورية - التركية بريفي إدلب وحلب.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه قصف "موقعا عسكريا ومدافع مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ سطح-جو في سوريا".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت في وقت سابق الجمعة إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستهداف مواقع إضافية داخل سوريا، تشمل أهدافا عسكرية وأخرى تابعة للنظام.

وأضافت أن الضربات المحتملة تهدف إلى توجيه رسالة للنظام السوري الجديد بعدم تنفيذ أعمال انتقامية ضد السكان الدروز.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأهداف تمّت المصادقة عليها من قبل رئيس الحكومة ووزير الدفاع.

وشنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بعد تحذير السلطات السورية من عدم التقدم نحو قرى يسكنها أفراد من طائفة الدروز في جنوبي سوريا.