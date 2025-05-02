وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إدانته لـ"انتهاكات" إسرائيل للسيادة الإقليمية السورية، بما في ذلك الضربة التي نفذتها قرب القصر الرئاسي في دمشق، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسمه الجمعة.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك "من الضروري أن تتوقف هذه الهجمات وأن تحترم إسرائيل سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها"، معربا أيضا عن قلقه إزاء أعمال العنف ذات الطابع الطائفي.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية، مجددةً رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة سوريا وأمنها واستقرارها.

كما دانت أعربت الكويت عن ادانتها واستنكارها للغارة الإسرائيلة. و"دعت الخارجية الكويتية المجتمع الدولي إلى وقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في دول المنطقة والتي تهدد أمنها واستقرارها".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ولديه كل الحرص على وحدة الأراضي السورية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن، صباح الجمعة، أن إسرائيل هاجمت هدفا قرب القصر الرئاسي في دمشق، مجددا تعهده بحماية الأقلية الدرزية في سوريا.

وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل ضربة على سوريا في غضون يومين، بعدما تعهدت بالدفاع عن الدروز.

وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس: "شنت إسرائيل الليلة الماضية (ليل الخميس) غارة جوية قرب القصر الرئاسي في دمشق".

وأضاف: "هذه رسالة واضحة للنظام السوري. لن نسمح للقوات السورية بالانتشار جنوبي دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن "طائرات حربية أغارت على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق"، من دون تحديد الهدف