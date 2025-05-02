وجاء في بيان لمجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الجمعة، عقب اجتماع ترأسه الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن المجلس قرر "رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس الأمن القومي اللبناني"، مضيفا: "سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".

وأشار في البيان إلى ضرورة "عدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي"، وأن "سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار".

ويأتي التحذير من استخدام الأراضي اللبنانية في "أعمال تمس الأمن القومي" للبنان، بعد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ردت عليها الأخيرة بقصف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وترأس عون، الجمعة، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الذي شارك فيه رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والدفاع والاقتصاد والخارجية والعدل والداخلية، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومسؤولين أمنيين وقضائيين آخرين.

وخلال الاجتماع، شدد عون على "أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".

كما تطرق الرئيس اللبناني إلى الأحداث الأمنية الجارية في سوريا، مشددا على "ضرورة ضبط أي ارتدادات محتملة على الوضع الداخلي في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين".