وقال كاتس، إن إسرائيل ملتزمة بالدفاع عن الدروز وستراقب ما يحدث. وأضاف الوزير الإسرائيلي: "تم إيصال رسالة للنظام السوري بأن منع هذه الهجمات هو من مسؤوليته".

وقال كاتس، في بيان: "إذا استؤنفت الهجمات على الدروز وفشل النظام السوري في منعها، فسترد إسرائيل بقدر كبير من القوة".

من جانبه ذكر الجيش الإسرائيلي أنه أجلى مواطنين سوريين دروز لتلقي العلاج الطبي داخل الأراضي الإسرائيلية.