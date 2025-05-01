وقال عون في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية: "لقد كانت محادثاتنا مثمرة وإيجابية، والمواقف التي أطلعتموني عليها، إلى جانب الخطوات العملية التي تعتزمون اتخاذها، تركت أثرًا عميقًا في نفسي، وسيكون لها، عند تنفيذها، انعكاسات إيجابية تصبّ في مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين".

وجدد شكره لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "متمنّيًا دوام الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة دولة الإمارات نحو مزيد من التقدّم والنجاح. وفّقكم الله