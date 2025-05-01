كما هنأ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، خلال الاتصال، الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الثمانين لـ "يوم النصر" الذي يوافق 9 من شهر مايو الجاري متمنياً لروسيا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه شكر بوتين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للوساطة الإماراتية الناجحة في عملية التبادل الأخيرة والأكبر للأسرى بين روسيا وأوكرانيا خلال شهر أبريل الماضي مثمناً الجهود المثمرة التي تقوم بها دولة الإمارات ووساطاتها في هذا المجال خلال الفترة الماضية.

فيما عبر رئيس الإمارات عن شكره للرئيس الروسي لتعاون روسيا في إنجاح جميع الوساطات السابقة..مؤكداً أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها في هذا الجانب الإنساني المهم وتدعم كل ما من شأنه إيجاد تسوية سلمية للنزاع.