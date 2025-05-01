وصححت وزارة الصحة اللبنانية الخبر السابق الذي أشار إلى أن الغارة التي نفذتها مسيرة اسرائيلية أدت إلى مقتل مواطن لبناني وسوريين اثنين.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي سابق اليوم، إن "غارة شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، أدت إلى سقوط 3 شهداء لبناني وسوريين".

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام "شنت مسيرة معادية غارة على سيارة بيك أب لجمع الخردة بين بلدتي ميس الجبل وبليدا مما أدى إلى استشهاد مواطن لبناني واثنين من التابعية السورية".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الجيش الإسرائيلي قتل عنصرًا من حزب الله جنوبي لبنان.

وفي وقت لاحق، أفادت مراسلتنا بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عمليات القصف على مناطق بجنوب لبنان أو حتى الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت إسرائيل استهدفت بغارة بواسطة مسيرة بلدة عيترون في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية.