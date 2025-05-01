وقال يحي سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان "إن العملية العسكرية تمت بعدد من الطائرات المسيرة".

وأضاف سريع أن "العملية نفذت بعد 24 ساعة من العملية التي أجبرت حاملة الطائرات الأميركية ترومان على المغادرة إلى أقصى شمالي البحر الأحمر باتجاه قناة السويس".

وتابع: "من نتائج العملية المباركة ضد ترومان إسقاط طائرة إف 18 وإفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ في تنفيذه على بلدنا، فضلا عن مطاردة الحاملة ترومان بالصواريخ والمسيّرات حتى أقصى شمال البحر الأحمر".

وأعلن المتحدث عن تنفيذ عملية عسكريتين على" أهداف حيوية وعسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بـ 3 طائرات مسيّرة نوع (يافا)، وعلى هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيّرة نوع يافا".

كما أكد استمرار العملية العسكرية "حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

غارات على صعدة وصنعاء

من ناحية ثانية، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، بتعرض مديرية كتاف في محافظة صعدة لثلاث غارات أميركية.

كما شنت المقاتلات الأميركية، غارات استهدفت مواقع للحوثيين في مديرية الحوك في الحديدة.

وقبل ذلك استهدف سلسلة ضربات أميركية أخرى، العاصمة صنعاء.