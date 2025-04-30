وأوضحت المصادر أن "35 شهيدا و109 إصابات" وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا ترتفع حصيلة القتلى والجرحى جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 52,400 قتيل و118,014 جريحا.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت في وقت سابق إن 19 فلسطينيا قتلوا وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات شنها الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

الأونروا: لم يعد لدينا ما نوزعه في غزة

من ناحية ثانية، قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، إن الأوضاع السوداوية الحالية في قطاع غزة لم يسبق أن وصلت إلى هذا المستوى.

وأضاف أبو حسنة أن الآلاف من الفلسطينيين لا يجدون ما يأكلونه، متوقعا أن تشهد غزة خلال الأيام المقبلة ظاهرة الجوع في مناطق واسعة من القطاع، وسط انهيار شبه كامل للأوضاع الإنسانية.

وأشار إلى أن إدخال المساعدات الغذائية بات أولوية قصوى، مشددا على أن "الأونروا"، التي تُعتبر شريان الحياة لسكان القطاع، لم يعد لديها ما توزعه.