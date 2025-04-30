وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الجيش نفذ ضربة تحذيرية ضد متطرفين حاولوا الاعتداء على الدروز" في صحنايا جنوب دمشق.

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله: "هاجمنا مجموعة متطرفة كانت تعمل على مهاجمة الدروز في جنوب دمشق".

وذكرت إذاعة الجيش في بيان أن: "إسرئيل تؤكد التزامها العميق بحماية الدروز في سوريا".

كما لفت إلى أن "إسرائيل وجهت تحذيرا شديدا للنظام السوري وطالبته بمنع الاعتداءات على الدروز".

من جانبه قال وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الأمني المصغر إيلي كوهين: "لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء من يحاول المساس بالدروز في سوريا".