وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" أن "12 مواطنا استشهدوا في قصف الاحتلال 3 منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إذ استشهد 6 مواطنين في قصف منزل يعود لعائلة أبو جريبان، و3 آخرين إثر قصف منزل يعود لعائلة حمدان، إضافة لثلاثة آخرين هم الأب والأم وطفلهما في منطقة السوارحة".

ووفق وكالة "وفا"، "استشهد 3 مواطنين آخرين، بينهم طفلتان، جراء قصف الاحتلال منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة".

ولفتت إلى أن "صيادا استشهد إثر إطلاق النار عليه من قبل زوارق الاحتلال الحربية على شاطئ بحر مدينة غزة، فيما استشهد مواطن في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جراء قصف الاحتلال لمنزل يؤوي نازحين".

وأشارت إلى "استشهاد مواطن من ذوي الإعاقة إثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما استشهد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في مخيم البريج".