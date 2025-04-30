وقال وزير الخارجية العراقي لسكاي نيوز عربية: "عندما تكون العلاقات الأميركية الإيرانية متوترة تؤثر سلبا على الوضع العراقي".

وأضاف فؤاد حسين، لسكاي نيوز عربية: في حالة فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران سيكون البديل خطر على المنطقة.

وأشار فؤاد حسين إلى أن هناك حوارا استراتيجيا بين العراق والولايات المتحدة، مضيفا أن هناك "جولة محادثات جديدة ستعقد قريبا".

وأكد وزير الخارجية العراقي لسكاي نيوز عربية دعوة سوريا إلى القمة العربية المقبلة، مشددا على أن ومسألة المشاركة مسألة سيادية.

وأشار الوزير العراقي إلى أن هناك مباحثات مستمرة مع الجانب السوري بخصوص الوضع الأمني.

وأضاف في اللقاء الخاص: "أكدنا على ضرورة تأسيس مركز مشترك مع سوريا لتبادل المعلومات حول داعش".