وزار ستاتزمان قبل أيام سوريا، حيث التقى هناك بعدد من المسؤولين السوريين، كان على رأسهم الشرع.

وفي حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية"، قال مارلين ستاتزمان: "من المهم أن نفهم ما يحدث حاليا في سوريا بعد رحيل الأسد وبالتالي وجهت لي دعوة لزيارة البلاد".

وأضاف: "في الولايات المتحدة هناك جالية سورية عريضة ونعرف ما فعله بشار الأسد بالسوريين خلال السنوات الماضية".

وتابع: "هناك الكثير من التفاؤل والأمل في سوريا.. وهذه فرصة ليكون هناك استقرار وسلام في البلاد، لكن هناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها".

وأوضح: "قضيت ساعة ونصف مع الشرع وأجرينا نقاشا جيدا جدا، تحدثنا عن الماضي وعن المستقبل الممكن لسوريا".

وأردف قائلا: "اندهشت بما أخبرني به الشرع، حدثني عن رؤية تشمل الروابط التجارية والسياحة وإعادة الإعمار.. ناقشنا أيضا العلاقة بين سوريا وإسرائيل، وقلنا إنه يمكن أن تكون هناك علاقات بين الدولتين".

وأبرز: "قال لي الشرع إنه وفقا لظروف معينة ومفاوضات سيكون منفتحا على الالتحاق بالاتفاقات الإبراهيمية.. كانت هناك إشارات إيجابية وأعتقد أنه يجب اتخاذ خطوات بسيطة وأن ننتقل إلى استراتيجية أوضح.. أعتقد أن (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب يمكنه القيام بالكثير في هذا الشأن، لأنه مفاوض بارع".

وأكمل: "الشرع أخبرني أيضا أنه سيحترم رغبة الشعب السوري وأن هذه الحكومة ستمثل الشعب السوري، كما أخبرني بشيء مهم وهو أن سوريا ستظل موحدة وأنه يريد توحيد وإعادة إعمار سوريا وأن تصبح بلاده محترمة في جميع المجالات".

وذكر ستاتزمان لـ"سكاي نيوز عربية": "الشرع نجح في طرد إيران وحزب الله من سوريا وهذه إشارات إيجابية يراقبها ترامب.. إنه يريد تحقيق وحدة وطنية وبناء دولة وفق أجندة وطنية بعيدا عن الطائفية".