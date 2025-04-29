وكشف المكتب الوطني للمطارات في تغريدة على حسابه بموقع "إكس"، أن فرقه تعمل على ضمان استمرارية العمليات يدويا، وأنها على أهبة الاستعداد لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها بسرعة.

ونصح المكتب المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات.

وعطل انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي الحياة في أجزاء من إسبانيا والبرتغال، الإثنين، فتوقفت حركة الطائرات والنقل العام، وتدفق السكان بكثافة لشراء احتياجاتهم من المتاجر مع سعي البلدين جاهدين لإعادة التيار الكهربائي إلى ملايين المنازل والشركات.

وتوقفت بعض المستشفيات عن تقديم خدماتها الاعتيادية، وأغلقت بعض المتاجر أبوابها وعقدت حكومة كل بلد اجتماعات طارئة في الوقت الذي حاول فيه المسؤولون معرفة سبب الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي منذ نحو الساعة 10:33 بتوقيت غرينتش.

ويندر جدا حدوث انقطاع الكهرباء على هذا النطاق في أوروبا.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كلمة: "ليس لدينا حتى الآن معلومات حاسمة عن أسباب هذا الانقطاع، لذا أطلب من الشعب، مثلما فعلنا في أزمات سابقة، أن يقدم المعلومات عبر القنوات الرسمية".

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا دليل على وجود أي مشكلات في الحماية المدنية. وأكرر، لا توجد مشكلات في انعدام الأمن".