وأكد الدفاع المدني في بيان مقتضب نقل "8 قتلى جراء استهداف منزل لعائلة أبو مهادي" في جباليا في شمال قطاع غزة.

وفي بيان لاحق، قال الدفاع المدني إن طواقمه نقلت 8 قتلى في قصف طال منزلا لعائلة "الآغا" في منطقة السطر الغربي في خان يونس.

وبحسب الدفاع المدني تم تسجيل سقوط "10 قتلى في قصف إسرائيلي الليلة الماضية على منزل يعود لعائلة الغماري بمنطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة".

وفي شارع الجلاء في مدينة غزة، استهدفت طائرات إسرائيلية مجموعة من المواطنين ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وفقا للدفاع المدني.

وفي غرب مدينة غزة في منطقة دوار أبو مازن، سقط قتيلان في قصف إسرائيلي وفق الدفاع المدني الذي أكد مقتل شخصين آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشافعي غرب مدينة خان يونس.

وفي عبسان الكبيرة شرق خان يونس أفاد الدفاع المدني بسقوط قتيل في قصف إسرائيلي أيضا.

واستأنفت إسرائيل حملتها العسكرية في منتصف مارس، ودخلت منذ ذلك الحين على مساحات واسعة من الأراضي وأمرت السكان بإخلاء ما تطلق عليها "مناطق عازلة" حول أطراف غزة.