ففي الوقت الذي شهدت فيه مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل غاضبة من المصريين على تصريحات ترامب، عبر العديد من السياسيين وأعضاء البرلمان المصري عن استيائهم من هذه التصريحات.

ردود أفعال سياسية

وقال رئيس حزب الشعب الديمقراطي خالد فؤاد في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعتاد على إطلاق تصريحات تتجاوز حدود صلاحياته وحدود القانون الدولي والأعراف الدولية، مشيرا إلى أن مصر ضد أي اعتداء على سيادتها الداخلية ودائما ما تدعو إلى السلام.

وأكد أن الرد على مثل هذه التصريحات يجب أن يكون بالاصطفاف حول القيادة السياسية المصرية والتمسك بالثوابت الوطنية، بعد أن تأكد للجميع بأن مصر تسير على الطريق الصحيح بدعم أمنها وسيادتها.

وأضاف أن ترامب لابد أن يعلم أن المصريين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل الحفاظ على سيادة بلادهم واستقلالها وقناة السويس، مبينا أن مصر لها تاريخ طويل من النضال يعتبر أضعاف تاريخ الولايات المتحدة نفسها.

من جانبها، قالت رئيس حزب مصر أكتوبر جيهان مديح في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" إن تصريحات ترامب عن قناة السويس مرفوضة جملة وتفصيلًا، واصفة إياها بالعنجهية السياسية التي لا تحترم سيادة الدول ولا القوانين الدولية.

وأوضحت أن مصر ليست دولة تُبتز أو تُهدد، وأن قناة السويس حفرت بدماء المصريين، وستظل رمزًا لسيادتهم وكبريائهم الوطني، مؤكدة أن مصر لن تفرط في ذرة حق من حقوقها، ولن تسمح لأي قوة مهما كانت أن تملي عليها شروطها، لأن مصر قوية بقيادتها وجيشها وشعبها، ومن يحلم بالمساس بسيادتها سيصطدم بجدار الإرادة المصرية الصلبة.

وشددت أن مثل هذه التصريحات لا تستحق الرد الرسمي المباشر، لكنها تستوجب التوضيح الحازم بأن مصر تعرف جيدًا كيف تحمي حقوقها ومصالحها وتدافع عن قراراتها الحرة.

محاولة الضغط على مصر

وعلق نائب رئيس حزب المؤتمر رضا فرحات في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا إن حديث ترامب عن قناة السويس لا يمت للدبلوماسية والعلاقات الدولية بصلة، ولا تتفق مع أي قواعد للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي يعتمد في تصريحاته على الفقاعات القوية.

واعتبر أن تصريحات ترامب جاءت للضغط على مصر بسبب موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والرافض لسياسات إسرائيل وأميركا فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وتابع أن قرارات وتصرفات ترامب غير مفهومة في كثير من الأحيان ومتضاربة في أحيان أخرى، موضحا أنه يحاول أن يدخل في عداء مع كل الأطراف، واصفا تصريحات ترامب بأن الولايات المتحدة هي السبب في وجود قناة السويس بالتصريح المستفز.

وأوضح أن قناة السويس أُنشأت ووجدت تاريخيا قبل وجود الولايات المتحدة، مؤكدا أن الدول والمنظمات الكبرى يجب أن تقوم بحماية الأمن والسلم الدوليين.

رد نواب بالبرلمان

وعبر عضو البرلمان المصري مصطفى بكري عن رفضه القاطع لتصريحات ترامب، مؤكدا أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وقناة السويس مصرية، مشيرا إلى أن التصريحات الأميركية تأتي ردا على الرفض المصري لمخطط التهجير للفلسطينيين.

كما أكد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب، أن ادعاء ترامب بشأن أحقية بلاده في المرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أية رسوم، باعتبار الولايات المتحدة هي صاحبة الفضل في إنشائها، هو ادعاء كاذب ومضلل يُراد به باطل، ومحاولة لبسط النفوذ والقوة، مشددا أن مصر لم ولن تقبل بذلك تحت أي ظروف.