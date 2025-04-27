وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الشرع "تسلم دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة العراقية بغداد الشهر المقبل، وذلك خلال استقباله المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي، وزير الثقافة والسياحة والآثار السيد أحمد فكاك البدراني".

وسبق للشرع أن شارك في القمة العربية الطارئة في القاهرة بشأن غزة في الرابع من مارس، للمرة الأولى منذ وصوله الى السلطة. وجاء ذلك بعدما وافقت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي على إعفائه من حظر السفر المفروض عليه، بسبب إدراجه على لائحة العقوبات.

وجاء توجيه الدعوة الرسمية من بغداد، بعد يومين من تسلّم الشرع رسالة من رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني، نقلها اليه الجمعة وفد برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، تأكيدا لدعوته حضور القمة العربية في بغداد في 17 أيار/مايو، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

ومنذ إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي كان حليفا وثيقا لها، تتعامل حكومة بغداد بحذر مع دمشق، التي تأمل بدورها نسج علاقة وثيقة مع جارتها.

وزار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بغداد في منتصف مارس.

والتقى السوداني الذي جاءت به أحزاب شيعية موالية لطهران ضمن تحالف "الإطار التنسيقي"، الشرع في قطر الأسبوع الماضي، في اجتماع لم يكشف عنه الإعلام الرسمي في الدول الثلاث إلّا بعد أيام.

وقالت مصادر أمنية عراقية لفرانس برس إن هناك مذكرة توقيف قديمة بحق الشرع في العراق وتعود إلى فترة كان فيها مقاتلا في صفوف تنظيم القاعدة ضد القوات الأميركية وحلفائها وسُجن في العراق لسنوات إثر ذلك.